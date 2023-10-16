Рашад Набиев посетил семью шехида в Загатале

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в рамках поездки в Загатальский район в связи с приемом граждан навестил семью шехида полковника-лейтенанта Гаджиева Абакара Мухаммед оглу.

На встрече члены семьи поделились воспоминаниями о шехиде, рассказали о пройденном им славном боевом пути.