https://news.day.az/economy/1607035.html Рашад Набиев посетил семью шехида в Загатале
Рашад Набиев посетил семью шехида в Загатале
Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в рамках поездки в Загатальский район в связи с приемом граждан навестил семью шехида полковника-лейтенанта Гаджиева Абакара Мухаммед оглу.
На встрече члены семьи поделились воспоминаниями о шехиде, рассказали о пройденном им славном боевом пути.
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