Азербайджан и ITFC обсуждают создание механизма финансирования торговли

Источник: Агентство международной информации Trend

Азербайджан и Международная исламская торгово-финансовая корпорация (ITFC) обсуждают возможность создания механизма финансирования торговли.

Как передает Day.Az, об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend главный исполнительный директор Международной исламской торгово-финансовой корпорации и исполняющий обязанности генерального директора Исламской корпорации развития частного сектора (ICD) (входит в группу Исламского банка развития (IsDB)) Хани Салем Сонбол.

"Безусловно, мы привержены сотрудничеству с Азербайджаном, и у нас есть конкретные планы финансовой поддержки до конца 2023 года. Подписание кредитного соглашения на сумму 10 миллионов долларов США с Rabitabank является частью этого плана. Данное сотрудничество с Rabitabank представляет собой конкретный шаг в наших постоянных усилиях по поддержке торгового финансирования в Азербайджане. ITFC также активно изучает дополнительные возможности финансирования с несколькими другими банками, базирующимися в Азербайджане. Эти обсуждения направлены на создание механизмов финансирования торговли, которые будут предназначены для удовлетворения разнообразных потребностей клиентов частного сектора, с особым упором на поддержку малых и средних предприятий (МСП)", - пояснил он.

Хани Салем Сонбол отметил, что эти механизмы финансирования торговли смогут оказать существенное влияние на содействие торговле, стимулирование экономического роста и продвижение финансовой инклюзивности в Азербайджане.

"Они будут предлагать как финансируемые, так и нефинансируемые торговые решения, предоставляя предприятиям гибкость, необходимую для процветания на мировом рынке. Наша финансовая поддержка Азербайджану в 2023 году и в последующий период будет сосредоточена на расширении прав и возможностей частного сектора, особенно МСП, которые являются источником жизненной силы любой экономики. Мы признаем жизненно важную роль, которую эти предприятия играют в стимулировании инноваций, создании рабочих мест и повышении экономической устойчивости. Предоставляя им необходимые финансовые инструменты и ресурсы, мы стремимся стимулировать их рост и внести вклад в устойчивое развитие Азербайджана", - сказал он.