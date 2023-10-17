Запасы газа в Европе приблизились к 98%

Общие запасы газа в ЕС продолжают обновлять исторический максимум и составляют почти 98%. При этом поступления СПГ в регион остаются минимальными за почти два года. Газ на бирже в Европе торгуется около $530 за 1 тыс. куб. м. "Газпром" же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 17 октября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сообщил журналистам представитель "Газпрома". Ранее "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) подтвердил заявку на прокачку данного объема.

Накануне объем прокачки также составил 42,4 млн куб. м.