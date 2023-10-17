Нефтяные цены начали день с падения

Цены на нефть слабо опускаются на торгах во вторник, внимание трейдеров по-прежнему сфокусировано на ситуации на Ближнем Востоке, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Реакция рынка на противостояние Израиля и ХАМАС будет сдержанной, если не произойдет дальнейшего разрастания конфликта, отмечает аналитик Mizuho Bank Ltd. в Сингапуре Вишну Варатан. Скачок цен на нефть к отметкам в $100-120 за баррель не является базовым сценарием банка, однако риск такого подъема является высоким и продолжает расти, говорит эксперт.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по Москве во вторник составляет $89,63 за баррель, что на $0,02 (0,02%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. В понедельник цена этих контрактов уменьшилась на $1,24 (1,4%) до $89,65 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,16 (0,18%) до $86,5 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,03 (1,2%) до $86,66 за баррель.

Снижению цен на нефть в понедельник способствовали сообщения СМИ о том, что США намерены смягчить санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы.

По данным газеты The Washington Post, правительства США и Венесуэлы достигли соглашения, о котором могут объявить уже во вторник. Каракас обязуется провести конкурентные выборы в стране под международным наблюдением в следующем году, а Вашингтон - ослабить санкции в отношении венесуэльской нефти, сообщила газета.