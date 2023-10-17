Новый законопроект "Об энергетике" утвержден Парламентом Азербайджана
Новый законопроект "Об энергетике" был представлен на обсуждение депутатов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент), передает во вторник Day.Az.
В соответствии с пунктом 11 части I статьи 94 Конституции Азербайджанской Республики, законопроект определяет общие правовые, экономические и управленческие основы деятельности в области энергетики, а также механизмы обеспечения энергетической безопасности, формирования здоровой конкурентной среды, поддержки устойчивого экономического развития, обеспечения потребителей надежной, качественной, доступной и безопасной энергией.
После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре