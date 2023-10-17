https://news.day.az/economy/1607233.html ЦБ получает новые полномочия
ЦБ получает новые полномочия
Расширяются полномочия Центрального банка Азербайджана (ЦБА).
Как сообщает во вторник Day.Az, это нашло отражение в предложенной поправке к закону "О Центральном банке", которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).
Согласно проекту, ЦБА будет осуществлять лицензирование, регулирование и контроль деятельности платежных организаций, организаций электронных денег, операторов платежных систем, а также других участников финансового рынка в целях обеспечения стабильности и устойчивости функционирования финансовых рынков.
Проект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.
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