https://news.day.az/economy/1607272.html Мы готовы восстановить железную дорогу, соединяющую Азербайджан с Нахчываном - Пашинян
Мы готовы восстановить железную дорогу, соединяющую Азербайджан с Нахчываном - Пашинян
Мы готовы восстановить железную дорогу Мегри, соединяющую юго-западные регионы Азербайджана с Нахчываном.
Как передает во вторник Day.Az, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в Европарламенте.
Он подчеркнул, что налаживание транспортных и энергетических коммуникаций является одной из основных повесток мирного соглашения. Эта дорога позволит не только Азербайджану и Армении, но и Грузии, Ирану, получить выход на западные рынки.
Пашиняна также отметил, что Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном до конца года.
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