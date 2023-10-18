Курс маната к главным мировым валютам

Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 18 октября 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,7978 маната соответственно, сообщает в среду Day.Az.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на среду:

Валюты

    

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,7978

1 австралийский доллар

AUD

1,084

1 аргентинский песо

ARS

0,0049

1 белорусский рубль

BYN

0,516

1 бразильский реал

BRL

0,3374

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0906

100 южнокорейских вон

KRW

0,1258

1 чешская крона

CZK

0,073

100 чилийских песо

CLP

0,1813

1 китайский юань

CNY

0,2327

1 датская крона

DKK

0,2409

1 грузинский лари

GEL

0,6323

1 гонконгский доллар

HKD

0,2173

1 индийская рупия

INR

0,0204

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,0706

100 индонезийских рупий

IDR

0,0108

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1557

1 швейцарский франк

CHF

1,8905

1 израильский шекель

ILS

0,4232

1 канадский доллар

CAD

1,2466

1 кувейтский динар

KWD

5,4952

1 казахский тенге

KZT

0,0036

1 кыргызский сом

KGS

0,0192

100 ливанских фунтов

LBP

0,0113

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3583

1 мексиканский песо

MXN

0,0944

1 молдавский лей

MDL

0,0939

1 египетский фунт

EGP

0,055

1 норвежская крона

NOK

0,1553

100 узбекских сомов

UZS

0,0139

1 польский злотый

PLN

0,405

1 российский рубль

RUB

0,0174

1 сингапурский доллар

SGD

1,2424

1 саудовский риал

SAR

0,4532

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2289

1 турецкая лира

TRY

0,0608

1 тайваньский доллар

TWD

0,0526

1 таджикский сомони

TJS

0,1557

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0465

100 японских йен

JPY

1,1359

1 новозеландский доллар

NZD

1,0038