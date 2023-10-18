Токаев привлекает интерес к Среднему Коридору в Китае

Соединяя Китай, Центральную Азию и Европу, Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ или Средний коридор) может стать "континентальным мостом "Пояса и Пути", вдвое сократив сроки грузоперевозок и существенно снизив транспортные издержки.

Как передает в среду Day.Az, об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на церемонии открытия III Форума международного сотрудничества "Один пояс - один путь".

"Между Казахстаном и Китаем подписано два межправительственных соглашения по развитию Транскаспийского маршрута. Уверен, что в скором времени они принесут ощутимые результаты. Для более эффективной координации наших усилий предлагаю создать Партнерскую сеть крупных стратегических портов, логистических центров и почтовых хабов. Мы также заинтересованы в налаживании совместного производства транспортных судов и контейнеров", - подчеркнул он.

Токаев отметил, что Казахстан готов стать надежным воздушным мостом и удобной гаванью для ведущих авиакомпаний мира, обеспечивая устойчивый трафик пассажиров и грузов.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.