ОТГ является основным драйвером Среднего коридора

Организация тюркских государств является основным драйвером Среднего коридора.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации Вюсал Гасымлы в ходе выступления на тему "Экономика тюркского мира: интеграция и развитие" в Институте экономики министерства науки и образования Азербайджанской Республики.

Он рассказал о логистических возможностях тюркских государств, а также факторах, влияющих на многосторонний торговый цикл.

"Большие расстояния между столицами тюркских государствах, бесспорно, отрицательно влияют на торговый оборот. Однако огромным плюсом в данном вопросе являются наличие общего языка и границ, ВВП, а также количество населения", - подчеркнул В.Гасымлы.

Исполнительный директор отметил особую роль документа "Вид на тюркский мир - 2040" в углублении политической и экономической интеграции тюркских государств. Он также сообщил, что данный документ содержит "дорожную карту" сотрудничества между тюркскими государствами в области экономики, транспорта, таможни, энергетики, туризма, сельского хозяйства и других областях.

Напомним, что Средний коридор - это международный транспортный маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.