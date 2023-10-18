Си Цзиньпин сообщил о намерении Китая участвовать в развитии Среднего коридора

Китай планирует разработать многомерную сеть связи для поддержки высококачественного сотрудничества участников инициативы "Один пояс - один путь".

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в ходе выступления на церемонии III Форума международного сотрудничества "Один пояс - один путь".

В своем выступлении Си Цзиньпин обнародовал восемь важных мер, которые Китай намерен предпринять для укрепления сотрудничества между государствами - участниками инициативы "Один пояс - один путь".

Одна из инициатив предполагает активное участие Китая в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ или Средний коридор).

В свою очередь, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления заявил, что между Казахстаном и Китаем были подписаны два межправительственных соглашения о развитии Транскаспийского маршрута.

Токаев подчеркнул готовность Казахстана служить надежным воздушным мостом и удобной гаванью для ведущих авиакомпаний мира, гарантируя стабильные транспортные услуги как для пассажиров, так и для грузов.

Стоит отметить, что Средний коридор соединяет сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза, проходя через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Этот многосторонний мультимодальный транспортный инфраструктурный комплекс связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению объема грузоперевозок из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Грузовые поезда, следующие по этому маршруту, доставляют товары из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, что является одним из главных преимуществ этого транспортного коридора.