В Азербайджане вырос объем средств, направляемых в бюджет от аренды госимущества

В январе - сентябре 2023 года в государственный бюджет было направлено 24,4 миллиона манатов от аренды государственного имущества.

Об этом, как сообщает в среду Day.Az, написал в социальной сети "X" (бывший Twitter) министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации говорится, что этот показатель в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 24 процента.

Отметим, что в 2022 году в государственный бюджет было направлено 24,8 миллиона манатов от аренды государственного имущества.

В целом в 2022 году по линии Госслужбы Азербайджана по вопросам имущества от приватизации госимущества в бюджет было перечислено свыше 115,4 миллиона манатов. Этот показатель в сравнении с 2021 годом вырос на 1,2 процента.