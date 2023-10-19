США приближаются к повторению кризиса 2008 года?

Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в США на неделе, завершившейся 6 октября, повысился на 3 базисных пункта по сравнению с предыдущей неделей и достиг нового максимума с ноября 2000 года, сообщила Ассоциация ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $726,2 тысячи на прошлой неделе составила 7,7%. Ставка растет уже шесть недель подряд.

Число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю упало на 6,9%, рекордными темпами за полгода. В том числе объем заявок на рефинансирование ипотеки рухнул на 9,9%.

"Объем заявок на покупку домов за год упал на 21%, поскольку активность на рынке жилья продолжает снижаться с учетом сокращения покупательской способности из-за высоких ставок и продолжающегося дефицита предложения", - отметил заместитель старшего экономиста MBA Джоэл Кан.