Продолжается работа по трудоустройству жителей на освобожденных землях

Государственное агентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана проводит на освобожденных от оккупации территориях широкомасштабную работу в области решения вопросов занятости населения. В результате проделанной работы 171 житель села Агалы уже охвачен активными программами занятости со стороны Государственного агентства. Из них более 150 человек были трудоустроены при поддержке агентства, ведутся работы по обеспечению занятости еще одной группы жителей.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном агентстве занятости при министерстве труда и социальной защиты населения.

В селе также созданы небольшие хозяйства с предоставлением активов в виде товаров и материалов в рамках программы самозанятости для 11 жителей. 26 жителей села привлечены к курсам профессиональной подготовки по профессиям, соответствующим требованиям рынка труда. Также в селе Агалы реализуется программа "Финансирование заработной платы работников совместно с работодателем". Группа сельских жителей была вовлечена в эту программу, и часть их заработной платы финансируется Государственным агентством занятости.

В рамках программы "Большое возвращение" в селе Талыш Тертерского района также принимаются меры по поддержке занятости жителей. Эксперты агентства провели встречи с семьями, вернувшимися в село, уже обеспечена занятость около 40 жителей села. К программе самозанятости привлечены 9 жителей села.

Кроме того, начата работа по привлечению к активным программам занятости жителей, вернувшихся в Лачин и Физули. Государственное агентство занятости на первом этапе проводит с ними встречи для оценки возможностей трудоустройства этих жителей. На следующем этапе будет проведена работа по организации курсов профессиональной подготовки с целью их обеспечения работой по доступным вакансиям, привлечения к программе самозанятости, а также освоения некоторыми жителями новых профессий.