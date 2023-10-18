Минсельхоз Азербайджана и МАГАТЭ обсудили проект "умного" сельского хозяйства

Министерство сельского хозяйства Азербайджана и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе совместного семинара обсудили проект "Расширение международного опыта по "умному" сельскому хозяйству в производстве хлопка, пшеницы и риса", сообщает в среду Day.Az.

Согласно данным министерства сельского хозяйства Азербайджана, в мероприятии приняли участие заместитель министра сельского хозяйства Эльчин Зейналов, другие должностные лица министерства, эксперт Международного агентства по атомной энергии Мохаммад Заман, сотрудники Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), руководители государственных центров развития сельского хозяйства и хлопковых компаний.

Эльчин Зейналов сообщил, что между минсельхозом и МАГАТЭ существует тесное сотрудничество, которое охватывает различные области сельского хозяйства.

В рамках проекта также состоялось участие азербайджанской делегации в тренинге по климатически-ориентированному "умному" сельскому хозяйству для повышения плодородия почв в Азии, борьбы с засолением, повышения эффективности использования питательных веществ и воды, а также повышения продуктивности основных сельскохозяйственных культур, который прошел в городах Файсалабад и Исламабад (Пакистан).

Выступая на мероприятии, председатель Агентства аграрного кредитования и развития Сеймур Мовлаев отметил, что в результате государственной поддержки и последовательных мер сохраняются темпы развития в сфере хлопководства и повышается значимость проектов, реализуемых при финансовой поддержке МАГАТЭ, по созданию сортов хлопчатника, устойчивых к неблагоприятным факторам окружающей среды. Он отметил, что в рамках обоих проектов закуплено лабораторное оборудование и химикаты, которые переданы НИИ технических культур и защиты растений.

Предоставляя информацию о применении "умных" ядерных и изотопных систем в сельском хозяйстве, эксперт МАГАТЭ Мохаммад Заман отметил, что эти технологии не оказывают негативного влияния на здоровье людей, позволяют предоставлять более точную информацию о процессах в реализуемых областях, а стратегия, применяемая на основе точной информации, приводит к 60-процентному увеличению производительности деятельности.

Напомним, что Международное агентство по атомной энергии является международной организацией, созданной в соответствии с решением ООН от 4 декабря 1954 года. Оно входит в систему ООН и осуществляет полномочия развития сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии.