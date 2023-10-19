Мария Захарова раскрывает планы сотрудничества РФ и Казахстана на Каспии

Источник: Агентство международной информации Trend

Россия и Казахстан будут совместно осваивать месторождения углеводородов, в том числе на шельфе казахстанской части Каспийского моря.

Как передает Day.Az, об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

Перспективы развития торгово-экономического сотрудничества России и Казахстана

"В новых геополитических реалиях Казахстан продолжает оставаться одним из важнейших торговых партнеров России. Объем двустороннего товарооборота постоянно растет: в 2022 году он составил около 2 трлн рублей, в 2023 году (с января по июль) - уже почти 1,5 трлн рублей", - отметила Мария Захарова.

По ее словам, потенциал для развития торгово-экономических отношений при этом остается колоссальным.

"Учитывая наши исторически тесные связи, самую протяженную в мире границу, взаимосвязанный характер сотрудничества, мы видим широкие перспективы углубления торгово-экономического взаимодействия", - подчеркнула она.

Сотрудничество в сфере энергетики

Мария Захарова упомянула, что Россия является одним из крупнейших экспортеров энергоресурсов и вносит значительный вклад в обеспечение как глобальной, так и региональной энергобезопасности. У России налажены конструктивные отношения с ближайшими соседями и союзниками в Центральной Азии, в том числе и с Республикой Казахстан.

"В частности, для этой страны актуальным остается вопрос газификации ее северных и восточных районов. С учетом стратегического партнерства с Астаной нам было бы логично прийти на помощь казахстанским друзьям в решении данной проблемы. В целях обеспечения доступа необходимых источников энергии рассматриваются различные варианты перестройки соответствующей газотранспортной системы", - сказала она.

По ее словам, обсуждаются и другие форматы скоординированной работы с казахстанскими партнерами.

"В целом исходим из того, что в перспективе потребности в энергоресурсах в Азии будут только возрастать, а к нашему сотрудничеству могут присоединиться и другие заинтересованные страны", - добавила она.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что совместными усилиями развиваются урановая и горнодобывающая отрасли, успешно реализуются проекты в области ядерно-топливного цикла и в целом в сфере мирного атома.

"Как известно, руководство Казахстана рассматривает вопрос строительства на территории республики атомной электростанции. Реализация подобной инициативы позволит обеспечить выработку чистой электроэнергии, решить проблему ее дефицита и удовлетворить спрос населения, а кроме того - придаст мощный импульс социально-экономическому развитию страны и региона", - сказала Захарова.

Мария Захарова указала, что важнейшим международным проектом с участием двух стран является Каспийский трубопроводный консорциум, большую часть загрузки которого обеспечивает Казахстан, использующий данный маршрут для транспортировки значительного объема экспорта своего "черного золота".

"Имеется ряд профильных хозяйственных соглашений между ведущими российскими экономическими операторами в сфере ТЭК (ПАО "Газпром", "Лукойл", "Татнефть" и других) с контрагентами из Казахстана касательно освоения месторождений углеводородов, в том числе на шельфе казахстанской части Каспийского моря, строительства совместных предприятий по переработке энергоресурсов и прочее", - сообщила она.

Сотрудничество в сфере "зеленой" экономики

Как отметила Мария Захарова, хорошие перспективы активизации сотрудничества между Россией и Казахстаном видятся в "зелёном" направлении.

"У наших государств много общего в подходах к декарбонизации экономики и энергопереходу. И Россия, и Казахстан рассчитывают выйти на нулевые уровни эмиссии парниковых газов к 2060 году, акцентируют задачи модернизации энергетической и промышленной инфраструктуры, наращивания использования альтернативных и возобновляемых источников энергии, а в переходный период - природного газа. В связи с этим, речь могла бы пойти о совместных проектах в сфере атомной, возобновляемой и водородной энергетики, газовой промышленности, развития лесного и водохозяйственного комплексов. Над конкретными направлениями взаимодействия работают наши профильные ведомства", - сказала она.

По ее словам, между двумя странами налажено конструктивное сотрудничество в сфере охраны окружающей среды.

"В 2021 году очередное заседание ежегодного Форума межрегионального сотрудничества с участием глав государств было полностью посвящено этой злободневной теме. Россия заинтересована в дальнейшем расширении связей с Казахстаном на "зелёном" треке путем участия в реализации соответствующих региональных инициатив, в том числе по спасению Арала, водопользованию на реках Урал и Иртыш, укреплению климатической устойчивости и восстановлению биоразнообразия," - подчеркнула Мария Захарова.

Транспортные коридоры, в том числе Север-Юг и Транскаспийский международный транспортный маршрут

"В плане транспортной проблематики в фокусе внимания находятся перспективы развития успешно функционирующих международных торговых маршрутов, таких как Север-Юг, в составе которых осуществляется планомерное строительство автомобильных дорог. За счет мультипликативности соответствующей инфраструктуры данный процесс оказывает положительное влияние одновременно на экономические, социальные и экологические аспекты как отдельно взятых регионов, так и наших государств в целом", - подчеркнула она.

По ее словам, в перспективе Север-Юг сможет обеспечить транзит до 30 млн тонн грузов ежегодно.

"Что касается сторонних проектов, таких, например, как Транскаспийский международный транспортный маршрут, то здесь российская позиция ясна - каждая страна вправе самостоятельно решать к какому проекту ей присоединиться, исходя из собственных интересов", - сказала Мария Захарова.

Потенциально новые перспективы сотрудничества

Как отметила Мария Захарова, Россию и Казахстан объединяют тесно переплетающиеся деловые и хозяйственные связи, производственная и научно-техническая кооперация.

"В среднесрочной перспективе в совместные планы входит реализация ряда масштабных проектов в автомобильной, авиационной, легкой, химической, нефтехимической и металлургической промышленности", - заключила она.