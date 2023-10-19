Как отразится закрытие Muğan Bank на банковском секторе?

Закрытие ОАО "Muğan Bank" не отразится на банковском секторе.

Как передает Day.Az, cогласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), доля ОАО "Muğan Bank" в активах банковской системы страны составляет 1,4%, в кредитном портфеле - 2%, а в пассивах сектора - всего 1,3%.

"Отзыв банковской лицензии "Muğan Bank" не представляет никакой угрозы финансовой устойчивости и стабильности банковского сектора", - говорится в заявлении ЦБА.

Напомним, что лицензия ОАО "Muğan Bank" была отозвана с 19 октября 2023 года решением правления ЦБА от 18 октября 2023 года в соответствии со статьями 16.1.6, 16.1.7, 16.1.9, 16.1.18, 57 и 61.1 Закона Азербайджанской Республики "О банках" (размер совокупного капитала меньше минимального размера, установленного законодательством для банков, коэффициент достаточности совокупного капитала составляет менее 3 процентов, банк не осуществляет свою текущую деятельность надежно и осмотрительно, а также из-за неадекватных внутренних процедур управления и контроля банка). Назначен временный администратор и составлено обращение в суд о ликвидации банка по причине его банкротства.