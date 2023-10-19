Названа средняя цена барреля азербайджанской нефти в I полугодии

В первом полугодии 2023 года средняя цена за баррель азербайджанской нефти марки "Azeri Light" составила 83 доллара США.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в "Среднесрочном бюджете на 2024-2027 годы", объявленном министерством финансов Азербайджана.

Согласно документу, это на 38,3 процента больше прогнозируемой на момент пересмотра госбюджета цены и на 24,3 процента меньше средней цены, зафиксированной за тот же период прошлого года.