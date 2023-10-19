В Азербайджане объявлен среднесрочный бюджет на 2024-2027 годы, сообщает в четверг Day.Az.

Согласно данным министерства финансов Азербайджана, документ подготовлен согласно постановлению № 119s от 30 января 2023 года Кабинета министров Азербайджанской Республики "О подготовке проекта государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год, а также концепции экономического и социального развития страны и среднесрочных прогнозных показателей".

В рамках среднесрочного бюджета на 2024-2027 годы, одной из основных стратегических целей является обеспечение устойчивого и высокого экономического роста. В среднесрочной перспективе экономический рост планируется формировать на основе совершенно новых качественных факторов, что позволит ускорить темпы роста, увеличить занятость, а также еще больше укрепить стабильность экономики, особенно в приоритетных сферах.

Так, по сравнению с 2021 годом в 2026 году планируется увеличение объема ненефтегазового экспорта на 85 процентов, увеличение экономики страны в среднем на 3-4 процента ежегодно, увеличение ненефтегазового ВВП в среднем на 5 процентов в год, увеличение доли частного сектора в экономике до 88 процентов, увеличение прямых иностранных инвестиций в ненефтяной сектор на 10-15 процентов ежегодно, а также поддержание годовой инфляции в пределах 4±2 процентов.

Согласно стратегии, в 2022-2026 годах показатели сельского хозяйства будут расти в среднем на 4 процента ежегодно. Среднегодовые темпы роста в транспортном секторе превысят 5 процентов. Доходы страны от транзитных грузоперевозок удвоятся с 227 миллионов манатов в 2019 году до 450 миллионов манатов. Ненефтегазовая промышленность будет расти в среднем на 8,3 процента ежегодно. Доля промышленных зон в производстве ненефтяной промышленности составит 15 процентов, а их доля в экспорте ненефтяной промышленности - 25 процента. Сектор информации и связи будет иметь среднегодовой рост более 10 процентов, а строительный сектор - около 3 процентов. В 2026 году добавленная стоимость, которая будет сформирована в сфере туризма и общественного питания, увеличится на 1,5 раза по сравнению с 2019 годом.

Напомним, что согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики от 2 февраля 2021 года № 2469 определены следующие пять Национальных приоритетов политики социально-экономического развития страны до 2030 года: устойчивая растущая конкурентоспособная экономика, общество, основанное на динамичной, инклюзивной и социальной справедливости, конкурентоспособный человеческий капитал и пространство для современных инноваций, Большое возвращение на освобожденные территории, а также чистая окружающая среда и страна "зеленого роста".