Компания Azerconnect, одна из ведущих в сфере ИКТ и высоких технологий в Азербайджане, была удостоена престижной награды Stevie®Awards в нескольких категориях за свои инновационные проекты.

Azerconnect получила две серебряные награды в области многообразия и инклюзивности в рамках программы "Inspire.Lead.Create: Women Leadership Program" и за достижения в управлении гибридным режимом работы сотрудников за реализацию программы "FLEXcellence: Hybrid Working Program", а также была удостоена бронзовой награды благодаря успешному применению смешанного типа обучения в программе "Hybrid Leadership Program".

Данные награды были присуждены в категории "Достижения в области человеческих ресурсов" в рамках восьмой ежегодной церемонии вручения "Stevie®Awards for Great Employers". Стоит отметить, что "Stevie® Awards for Great Employers" - это международная программа награждения, вручаемая лучшим работодателям мира.

"Stevie® Awards for Great Employers" отмечает выдающихся работодателей, HR-специалистов и команды, а также достижения и проекты, направленные на создание лучших рабочих мест.

Получение этих наград отражает инклюзивный подход компании, основанный на уважении к каждому сотруднику, способствующий стимулированию профессионального развития кадров, активной поддержке принципов многообразия и оптимизации эффективности в условиях дистанционной работы.

О компании Azerconnect

Azerconnect - первая B2B компания (Business to Business), предоставляющая различные услуги в соответствии с международными стандартами в динамично развивающейся сфере информационных, коммуникационных и высоких технологий Азербайджана. Azerconnect входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в энергетической, телекоммуникационной, высокотехнологичной и строительной отраслях.

Следует отметить, что Azerconnect была удостоена сертификата "Лучший работодатель" в Азербайджане за 2023 год, выданного престижным "Институтом лучших работодателей" (Top Employer Institute) в шести различных категориях за выдающиеся достижения в области человеческих ресурсов. Кроме того, в этом году компания Azerconnect завоевала престижные награды Brandon Hall Group Excellence в трех различных категориях.

О компании Stevie® Awards

Награды Stevie®Awards присуждаются в рамках восьми программ. Конкурсы на получение наград Stevie привлекают более 12 000 заявок ежегодно от организаций из более чем 70 стран. Отмечая организации разных масштабов и направлений, а также вклад специалистов, которые стоят за ними, Stevies признают их исключительные достижения в профессиональной сфере во всем мире.