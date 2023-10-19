SOCAR AQS заключила соглашение с компанией ООО "Тагиев Оперейтинг Компани" (TOC), дочерней компанией GL LTD LLC, которая является первой частной энергетической компании Азербайджана, о реализации проекта наземного бурения на нефтяном месторождении Бузовна-Маштага, принадлежащем TOC.

Для проведения буровых работ на месторождении Бузовна-Маштага компания SOCAR AQS использует автономную гидравлическую буровую установку HH 300 производства компании Drillmec, мирового лидера в области проектирования и строительства буровых и ремонтных установок. Эта современная установка известна своими уникальными характеристиками, позволяющими повысить эффективность и обеспечить высокий уровень безопасности при выполнении буровых работ на суше.

Самир Моллаев, генеральный директор SOCAR AQS, сказал: "Буровые работы на суше имеют большое значение для энергетической отрасли и экономики Азербайджана, поскольку способствуют получению дополнительных доходов и обеспечивают диверсификацию источников. Мы будем использовать наш проверенный опыт в области наземного бурения и передовые технологии для реализации этого важного проекта для всех заинтересованных сторон - клиента, страны и SOCAR AQS".

SOCAR AQS продолжает расширять портфель своих операций и сохраняет приверженность высочайшим стандартам профессионализма, качества и инноваций. Понимая меняющуюся динамику рынка и важность адаптации к технологическому прогрессу, SOCAR AQS продолжает предлагать передовые решения для удовлетворения взыскательных потребностей клиентов.

Примечательно, что GL является третьим крупным заказчиком SOCAR AQS в Азербайджане. Это новое партнерство еще больше укрепит позиции SOCAR AQS как ведущей компании по бурению и обслуживанию скважин в Азербайджане, имеющей 15-летний опыт работы в отрасли и успешно пробурившей на сегодняшний день более 150 скважин.

О компании SOCAR AQS

SOCAR AQS - компания по управлению комплексными буровыми и скважинными работами, созданная в 2007 году между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR), Nobel Energy и ООО "Абшерон Казма" (AQS).

Компания имеет многолетний опыт работы в отрасли бурения нефтяных и газовых скважин, предоставляя передовые технологии бурения и применяя новые методы управления. SOCAR AQS является пионером инновационного подхода в отечественной буровой отрасли и имеет доказанный опыт в предоставлении безопасных и надежных решений.

С 2009 года SOCAR AQS является членом Международной ассоциации буровых подрядчиков и полностью соблюдает все применимые международные стандарты.

Подробная информация: https://www.socar-aqs.com/az/.