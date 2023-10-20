США сняли часть санкций с нефтегазового сектора Венесуэлы
США приостановили действие санкций в отношении нефтегазового сектора Венесуэлы после того, как правительство страны заключило соглашение с оппозицией о подготовке к новым президентским выборам.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил Минфин США.
Вашингтон отменил на шесть месяцев ограничения на сделки с венесуэльскими нефтью и газом. Правительство США также разрешило сделки с венесуэльской золотодобывающей компанией Minerven.
Кроме того, отменен запрет на вторичные торги некоторыми гособлигациями Венесуэлы, а также акциями и облигациями госкомпании Petroleos de Venezuela SA.
Запрет на покупку венесуэльских бондов на первичном рынке сохраняется.
Американские санкции в отношении нефтегазового сектора Венесуэлы действовали четыре года, отмечает MarketWatch. Приостановка их действия, по оценкам экспертов, может привести к увеличению добычи нефти Венесуэлой на 200 тысяч баррелей в сутки.
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