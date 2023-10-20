США сняли часть санкций с нефтегазового сектора Венесуэлы

США приостановили действие санкций в отношении нефтегазового сектора Венесуэлы после того, как правительство страны заключило соглашение с оппозицией о подготовке к новым президентским выборам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил Минфин США.

Вашингтон отменил на шесть месяцев ограничения на сделки с венесуэльскими нефтью и газом. Правительство США также разрешило сделки с венесуэльской золотодобывающей компанией Minerven.

Кроме того, отменен запрет на вторичные торги некоторыми гособлигациями Венесуэлы, а также акциями и облигациями госкомпании Petroleos de Venezuela SA.

Запрет на покупку венесуэльских бондов на первичном рынке сохраняется.

Американские санкции в отношении нефтегазового сектора Венесуэлы действовали четыре года, отмечает MarketWatch. Приостановка их действия, по оценкам экспертов, может привести к увеличению добычи нефти Венесуэлой на 200 тысяч баррелей в сутки.