ЦБ о результатах валютного аукциона

19 октября 2023 года Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел очередной валютный аукцион с участием Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ), сообщает в четверг Day.Az.

Данные ЦБА показывают, что спрос на аукционе составил 17,8 миллиона долларов США (рост по сравнению с предыдущим аукционом в 2,6 раза или на 10,9 миллиона долларов) и был полностью удовлетворен.

Отметим, что на предыдущем валютном аукционе спрос составил 6,9 миллиона долларов.

Средневзвешенный обменный курс по итогам аукциона составил 1,7 AZN/1 USD.

С начала года на валютных аукционах было приобретено 2,732 миллиарда долларов. Максимальный спрос на валюту зафиксирован на аукционе, состоявшемся 28 марта 2023 года - 96,3 миллиона долларов.