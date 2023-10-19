https://news.day.az/economy/1607897.html 190 га площади промпарка в Агдаме передано резидентам
190 га площади промпарка в Агдаме передано резидентам
190 гектаров площади промышленного парка, расположенного в Агдаме передано резидентам.
Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель спецпредставителя Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Башир Гаджиев в ходе панельной дискуссии в рамках "Каспийской строительной недели".
"В Агдамском промышленном парке основное преимущество отдается производству ремонтно-строительных материалов. Резиденты, которые будут здесь работать, смогут воспользоваться различными льготами", - сказал Гаджиев.
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