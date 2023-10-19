190 га площади промпарка в Агдаме передано резидентам

190 гектаров площади промышленного парка, расположенного в Агдаме передано резидентам.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель спецпредставителя Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Башир Гаджиев в ходе панельной дискуссии в рамках "Каспийской строительной недели".

"В Агдамском промышленном парке основное преимущество отдается производству ремонтно-строительных материалов. Резиденты, которые будут здесь работать, смогут воспользоваться различными льготами", - сказал Гаджиев.

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