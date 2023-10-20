Эксперты рассказали о прогнозах по росту китайской экономики

Крупнейшие глобальные финансовые институты, включая JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. и UBS Group AG, повысили прогнозы роста экономики Китая на 2023 год после более сильных, чем ожидалось, данных о динамике ВВП КНР за третий квартал.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает "Синьхуа".

18 октября Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР сообщило, что экономика Китая в июле-сентябре выросла на 4,9% в годовом выражении. Темпы роста ВВП замедлились по сравнению с 6,3% во втором квартале, однако превзошли прогнозы аналитиков. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали увеличения китайского ВВП на 4,5%, респонденты Trading Economics - на 4,4%.

JPMorgan после этого улучшил прогноз роста экономики КНР на 2023 год до 5,2% с ожидавшихся ранее 5%, Citigroup - до 5,3% с 5%, Morgan Stanley - до 5,1% с 4,8-4,9%, UBS - до 5,2% с 4,8%.

Японская финансовая группа Nomura сообщила о повышении прогноза увеличения китайского ВВП на этот год до 5,1% с 4,8%.

Goldman Sachs Group Inc. немного ухудшил прогноз - до 5,3% с 5,4%. Тем не менее, он остается самым высоким среди указанных выше финкомпаний и превышает целевой показатель роста ВВП в 5%, установленный Пекином на этот год, отмечает "Синьхуа".

С начала 2023 года китайский ВВП увеличился на 5,2%, сообщило в среду ГСУ.