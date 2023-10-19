Какие риски могут быть для банковского сектора псоле отзыва лицензии "Muğan Bank"?

"Muğan Bank" не был системно значимым банком, его доля в банковском секторе Азербайджана была достаточно мала.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend член комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов.

"В банковской системе доля "Muğan Bank" составляла 1,4 процента активов, 2 процента кредитного портфеля и 1,3 процента обязательств. Поэтому отзыв лицензии банка не окажет существенного влияния на банковский сектор в целом. По данным Центрального банка, 99,9% вкладов в "Muğan Bank" являются застрахованными. Поскольку это застрахованные вклады, их возврат будет возможен в более короткие сроки", - сказал он.

Байрамов также сказал, что закрытие банка выдвигает на первый план ряд других вопросов.

"Прежде всего, наши граждане должны быть очень внимательны при размещении вкладов в банках. Они должны уделять особое внимание вопросу своевременного представления банком финансовой отчетности, ее показателям. Также очень важно размещение средств в форме застрахованного депозита. Согласно действующим правилам, годовой процент защищенных вкладов не должен превышать 12 процентов в манатах и 2,5 процента в иностранной валюте" , - сказал он.

Напомним, что лицензия ОАО "Muğan Bank" была отозвана с 19 октября 2023 года решением правления ЦБА от 18 октября 2023 года в соответствии со статьями 16.1.6, 16.1.7, 16.1.9, 16.1.18, 57 и 61.1 закона Азербайджанской Республики "О банках" (размер совокупного капитала меньше минимального размера, установленного законодательством для банков; коэффициент достаточности совокупного капитала составляет менее 3 процентов; банк не осуществляет свою текущую деятельность надежно и осмотрительно; а также из-за неадекватных внутренних процедур управления и контроля банка). Назначен временный администратор и подготовлено обращение в суд о ликвидации банка по причине его банкротства.