Moody's планирует пересмотреть кредитный рейтинг Израиля

Международное рейтинговое агентство Moody's поставило суверенный кредитный рейтинг Израиля А1 на пересмотр с возможностью понижения, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

"Военный конфликт усиливает и без того относительно высокую подверженность Израиля геополитическим рискам. В течение рассматриваемого периода Moody's будет оценивать вероятность продвижения конфликта к разрешению или вероятность его значительной эскалации в течение длительного периода", - говорится в заявлении агентства.

Как отмечается в релизе, чем продолжительнее и серьезнее военный конфликт, тем большее влияние он может оказать на эффективность политики, государственные финансы и экономику.