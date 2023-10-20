В Агдаме будет построен павильон альтернативных источников энергии
В Агдаме будет построен павильон альтернативных источников энергии.
Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполнительный директор Службы восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе Овсат Гамидов в ходе выставки "Rebuild Karabakh".
По словам Гамидова, проект данного павильона уже представлен.
Он добавил, что в Карабахе планируется строительство "умных" городов и сел.
Говоря о необходимости использования альтернативных источников энергии, а именно солнечной энергии, он сказал, что в некоторых домах будут установлены солнечные коллекторы.
"Если на крышах домов будет недостаточно места, мы создадим поля для размещения солнечных коллекторов", - сказал Гамидов.
Напомним, что специализированная выставка "Rebuild Karabakh", посвященная восстановлению и развитию освобожденного от оккупации Карабаха, продлится до 21 октября.
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