МЧС Азербайджана заинтересовался разработками белорусского университета

МЧС Азербайджана заинтересовался разработками Белорусского государственного университета

Как передает в пятницу Day.Az, об этом сказала заместитель начальника Главного управления науки Белорусского государственного университета Александра Строгова в рамках "Каспийской строительной недели".

Отметим, что на выставке Беларусь представлена в коллективной форме несколькими университетами, при которых разрабатываются технологии. На стенде представлены огнестойкие покрытия, "умные" окна, наливные полы, измерительные приборы, ультразвуковые счетчики газа, а также теплоизоляционные материалы, добавки для бетона, защитные средства для древесины, модифицированная древесина, керамические изделия и т.д.

По словам Строговой, МЧС Азербайджана в ходе выставки заинтересовался антистатическими огнестойкими наливными полами, которые выдерживают нагрев до 1800 градусов.

Как сообщил представитель Белорусского государственного технологического университета Игорь Божелко, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" закупает защитные средства для древесины, произведенные на базе университета.

Представители стенда Беларуси рассчитывают на расширение сотрудничества с Азербайджаном в сфере строительства и производства мебели.

Напомним, что специализированная выставка "Rebuild Karabakh", посвященная восстановлению и развитию освобожденного от оккупации Карабаха, продлится до 21 октября.