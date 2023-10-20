Казахстанская компания планирует открыть представительство в Азербайджане
Казахстанская компания планирует открыть представительство в Азербайджане, передает в пятницу Day.Az.
Как сказал в рамках "Каспийской строительной недели" представитель "Too Bauner", компания занимается производством алюминиевых подсистем для навесных вентилируемых фасадов на заводе в Алматы.
"Too Bauner" уже имеет представительство в Узбекистане.
Представители компании впервые на этой выставке и планируют открыть представительство, найти клиентов и сотрудничать с Азербайджаном в сфере фасадных решений.
Напомним, что специализированная выставка "Rebuild Karabakh", посвященная восстановлению и развитию освобожденного от оккупации Карабаха, продлится до 21 октября.
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