Обзор валютного рынка Азербайджана за прошедшую неделю
По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
9 октября
|
1,7
|
16 октября
|
1,7
|
10 октября
|
1,7
|
17 октября
|
1,7
|
11 октября
|
1,7
|
18 октября
|
1,7
|
12 октября
|
1,7
|
19 октября
|
1,7
|
13 октября
|
1,7
|
20 октября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0085 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0048 маната и составил 1,7937 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
9 октября
|
1,7938
|
16 октября
|
1,7893
|
10 октября
|
1,7953
|
17 октября
|
1,7931
|
11 октября
|
1,8027
|
18 октября
|
1,7978
|
12 октября
|
1,8072
|
19 октября
|
1,7907
|
13 октября
|
1,7935
|
20 октября
|
1,7978
|
Средний курс за неделю
|
1,7985
|
Средний курс за неделю
|
1,7937
На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0001 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0003 маната и составил 0,0174 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
9 октября
|
0,0169
|
16 октября
|
0,0174
|
10 октября
|
0,0170
|
17 октября
|
0,0174
|
11 октября
|
0,0169
|
18 октября
|
0,0174
|
12 октября
|
0,0174
|
19 октября
|
0,0175
|
13 октября
|
0,0174
|
20 октября
|
0,0175
|
Средний курс за неделю
|
0,0171
|
Средний курс за неделю
|
0,0174
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0004 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0005 маната и составил 0,0608 маната за лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
9 октября
|
0,0616
|
16 октября
|
0,0611
|
10 октября
|
0,0613
|
17 октября
|
0,0609
|
11 октября
|
0,0613
|
18 октября
|
0,0608
|
12 октября
|
0,0613
|
19 октября
|
0,0607
|
13 октября
|
0,0612
|
20 октября
|
0,0607
|
Средний курс за неделю
|
0,0613
|
Средний курс за неделю
|
0,0608
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре