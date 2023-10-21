МИД Латвии о важности развития Среднего коридора

Источник: Агентство международной информации Trend

Расширение пропускной способности Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ или Средний коридор) является необходимым для его будущего развития.

Как передает Day.Az, об этом сказали в четверг Trend в министерстве иностранных дел Латвии.

"Транскаспийский международный транспортный маршрут является важным альтернативным маршрутом в евразийских логистических цепочках, соединяющим Центральную Азию с Европой в обход России. Традиционный коридор из Азии в Европу через Россию и Беларусь сейчас в гораздо большей степени подвержен влиянию геополитических потрясений и различных рисков безопасности, в частности, уклонения от санкций при транзите через Россию и Беларусь в Центральную Азию", - подчеркнули в МИД.

При этом в министерстве отметили, что транспортные услуги по традиционным маршрутам через Россию по-прежнему функционируют достаточно хорошо.

"Логистические затраты и сроки доставки грузов также значительно ниже, чем по Транскаспийскому коридору. Транскаспийский коридор имеет большой потенциал для развития, однако по-прежнему остается довольно много институциональных, физических и эксплуатационных препятствий на пути расширения его пропускной способности. Одним из основных ограничений является вместимость судов в Черном и Каспийском морях. Для развития этого альтернативного маршрута существует явная необходимость расширения пропускной способности этого коридора", - добавили в министерстве.

В МИД Латвии упомянули, что текущая геополитическая ситуация явно должна способствовать этому.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.