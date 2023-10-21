https://news.day.az/economy/1608484.html Микаил Джаббаров обсудил с советником Президента Казахстана расширение транспортного сотрудничества - ФОТО
Микаил Джаббаров обсудил с советником Президента Казахстана расширение транспортного сотрудничества - ФОТО
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с советником Президента Республики Казахстан Канатом Бозумбаевым.
Об этом министр экономики Микаил Джаббаров сообщил в своем аккаунте в социальной сети "X", передает в субботу Day.Az.
"Мы обменялись мнениями с советником Президента Республики Казахстан Канатом Бозумбаевым об укреплении экономических связей между нашими странами, увеличении торгового оборота, стимулировании инвестиций и расширении сотрудничества в транспортно-транзитной сфере", - говорится в публикации.
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