Микаил Джаббаров обсудил с советником Президента Казахстана расширение транспортного сотрудничества

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с советником Президента Республики Казахстан Канатом Бозумбаевым.

Об этом министр экономики Микаил Джаббаров сообщил в своем аккаунте в социальной сети "X", передает в субботу Day.Az.

"Мы обменялись мнениями с советником Президента Республики Казахстан Канатом Бозумбаевым об укреплении экономических связей между нашими странами, увеличении торгового оборота, стимулировании инвестиций и расширении сотрудничества в транспортно-транзитной сфере", - говорится в публикации.