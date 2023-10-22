Сколько потратила Греция на покупку азербайджанского газа?

В августе 2023 года Греция импортировала из Азербайджана 162,8 миллиона кубометров природного газа по сравнению со 173,7 миллиона кубометров, импортированных в июле, сообщили Day.Az в статистическом управлении Европейского союза - Eurostat.

Таким образом, объем импорта газа в Грецию снизился на 6,3 процента в месячном исчислении.

Общий объем экспорта газа из Азербайджана в эту страну за первые 8 месяцев 2023 года приблизился к 1,4 миллиарда кубометров на сумму в 631,6 миллиона евро.

Между тем, Греция потратила в августе на импорт газа из Азербайджана 52,1 миллиона евро по сравнению с 55,7 миллиона евро в июле (снижение на 6,5 процента).

Отметим, что с января по август 2023 года Азербайджан экспортировал в Европу 7,6 миллиарда кубометров природного газа, что означает 9-процентный рост в годовом исчислении. За этот период Азербайджан экспортировал 6,7 миллиарда кубометров природного газа, в том числе 3,8 миллиарда кубометров по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) в Турцию и 1,5 миллиарда кубометров в Грузию.

Азербайджан поставляет газ в Европу по Трансадриатическому трубопроводу (TAP), который является частью Южного газового коридора. Его пропускная способность составляет 10 миллиардов кубометров с возможностью расширения до 20 миллиардов кубометров в год.