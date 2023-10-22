Доходы госбюджета Азербайджана увеличатся

Доходы госбюджета Азербайджана в 2027 году достигнут более 37 миллионов манатов.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве финансов.

Это на 3.1 миллиона манатов или на 9,3 процента больше доходов госбюджета 2023 года.

Прогнозируется, что расходы госбюджета в 2027 году достигнут 39.6 миллиона манатов. Это на более чем 3 миллиона манатов или на 8,3 процента больше расходов госбюджета 2023 года.