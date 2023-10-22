Total и Азербайджан: Угрожает ли политика Франции энергетическим проектам?

Автор: Марьяна Ахмедова

Сегодня, можно сказать, отношения между Азербайджаном и Францией во всех направлениях заморожены.

Проармянская позиция этой страны, поставки оружия Еревану, подвергают риску не только установление мира на Южном Кавказе, но и реализацию текущих энергетических проектов между Азербайджаном и Арменией.

Напомним, что 31 августа 2023 года состоялась церемония подачи первого газа с газоконденсатного месторождения "Абшерон". TotalEnergies совместно с Азербайджанской государственной нефтяной компанией (SOCAR) объявили о начале добычи в рамках первой фазы разработки газоконденсатного месторождения "Абшерон", расположенного примерно в 100 км к юго-востоку от Баку.

В то же время, между министерством энергетики и компанией TotalEnergies подписан меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области оценки и реализации проектов наземной ветровой электростанции мощностью 250 МВт, солнечной электростанции мощностью 250 МВт в Нахчыванской Автономной Республике, а также систем хранения энергии.

Вместе с этим, еще до недавнего времени, стороны обсуждали расширение деятельности компании TotalEnergies в Азербайджане, в том числе переход на стадию полномасштабной разработки месторождения "Абшерон".

Стоит отметить, что газовое соглашение между TotalEnergies и Азербайджаном полностью отвечает интересам нашей страны. Помимо Total, в проекте также участвует компания AdNOC Объединенных Арабских Эмиратов. Поэтому неразумные шаги французского руководства в регионе не смогут привести к срыву имплементации такого перспективного проекта.

Азербайджан создал успешную модель сотрудничества с транснациональными энергетическими компаниями и имеет статус надежного энергетического партнера для стран широкого региона. Этот статус не может быть поставлен под угрозу такими людьми, как Макрон, Пекрез или Идальго.

Текущие проекты экономического сотрудничества с Францией, конечно, продолжат свое существование. Однако о новых проектах речи быть не может, пока Франция продолжит следовать своей антиазербайджанской риторике.