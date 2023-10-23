Новый филиал «ТуранБанк» в торговом центре «Бина»

ТуранБанк, отличающийся стабильностью в банковской сфере и завоевавший доверие и симпатию клиентов, продолжает ряд мер по расширению своей сети обслуживания. Банк, сохраняющий на протяжении многих лет имидж надежного партнера в бизнесе, представил своим клиентам новый Гарадагский филиал в торговом центре "Бина". В официальной церемонии открытия приняли участие руководители ТуранБанк.

Новый филиал расположен по адресу город Баку, Гарадагский район, поселок Локбатан, напротив 3-го ряда торгового центра "Бина". Он обеспечит более эффективное и удобное использование банковских услуг и продуктов для жителей города и бизнес-субъектов за счет более крупного и современного офисного здания. В соответствии со стратегией цифровизации ТуранБанк стремится постоянно предоставлять своим клиентам электронные и мобильные банковские решения.

Основной миссией ТуранБанк, который активно участвует в политической и культурной жизни страны и продолжает поддерживать социально-экономический прогресс в регионах, является содействие малому и среднему предпринимательству и развитию реального сектора экономики.

Действующий с 1992 года ТуранБанк обслуживает частных и корпоративных клиентов в 21 точке продаж. Банк, реализовавший различные мероприятия по расширению своей сети филиалов, в этом году планирует открытие новых филиалов и отделений в городах и районах Азербайджана.

Получить подробную информацию о сети обслуживания ТуранБанк по стране можно, перейдя по ссылке. Получить подробную информацию о продуктах и услугах, предоставляемых банком, можно по телефону (012) 935 Информационного центра, посетив официальный сайт ТуранБанк или страницы в социальных сетях (Facebook, Instagram и др.).

ТуранБанк

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