Названо число предприятий, воспользовавшихся услугами Агентства по развитию МСБ Азербайджана

В 2023 году более 9 500 малых и средних предприятий, стартапов и лиц, желающих начать бизнес, воспользовались обучающими и консультационными услугами Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана, сообщает в понедельник Day.Az.

Согласно данным Агентства, за прошедший период 2023 года проведено 648 тренингов, оказано около 1300 консультационных услуг и подготовлено более 400 бизнес-планов.

За январь-сентябрь 2023 года центрами развития Агентства было проведено 648 тренингов для приобретения бизнес-знаний и повышения существующих знаний предпринимателей, желающих начать свой бизнес и стартап.

Сообщается, что тренинги охватывали такие сферы как бизнес, управление проектами, финансовый менеджмент, продажи, маркетинг, навыки, "зеленую экономику" и другие области, необходимые малому и среднему бизнесу.

За этот период центры развития малого и среднего бизнеса оказали консультационные услуги 1266 предпринимателям и лицам, желающим начать бизнес, по вопросам доступа к каналам продаж, маркетинга, бизнес-планирования, бухгалтерского учета и по юридическим вопросам.

Агентство оказало безвозмездную поддержку в подготовке 424 бизнес-планов в сельском хозяйстве, производстве, сфере услуг и других направлениях.

420 предпринимателей и лиц, желающих начать свой бизнес, бесплатно воспользовались обучающими видео агентства.

За этот период 20 предпринимателей и менеджеров прошли курс повышения квалификации в Германии в рамках "Совместной германо-азербайджанской программы повышения квалификации менеджеров в бизнес-сообществе Азербайджана", координируемой Агентством по развитию малого и среднего бизнеса.