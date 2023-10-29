https://news.day.az/economy/1609060.html Болгарские нефтехимики выступили против отказа от российской нефти
Болгарские нефтехимики выступили против отказа от российской нефти
Профсоюз работников нефтехимической промышленности Болгарии объявил о готовности к протестам в случае досрочного запрета на импорт российской нефти, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Руководство профсоюза провело экстренную встречу, после которой выступило с заявлением о проведении "эффективных акций протеста". В нем утверждается, что будут использоваться все законные механизмы, чтобы защитить свои рабочие места.
По словам председателя профсоюза Павлина Ваковски, нефтехимики устали от того, что "с ними играют".
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