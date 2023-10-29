В США раскритиковали экономическую политику властей

Топовые финансовые эксперты из США выразили растущие опасения относительно способности мировой экономики преодолеть такие вызовы, как риск спада экономики и высокие темпы инфляции. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на мнения CEO JPMorgan Джейми Даймона и экс-главу Bridgewater Associates Рэя Далио.

Главный исполнительный директор JPMorgan Джейми Даймон заявил, что центробанки были "абсолютно неправы" в своих финансовых прогнозах около полутора лет назад. Выступая на конференции в Эр-Рияде, Даймон выразил сомнения в том, что регуляторы и правительства смогут справиться с последствиями инфляции и замедления экономического роста. Это может негативно отразиться на темпах глобального экономического роста в 2024 году, пишет издание.

"Бюджетные расходы сейчас больше, чем когда-либо в мирное время, и есть ощущение, что центральные банки и правительства могут справиться со всем этим. Я с осторожностью отношусь к тому, что произойдет в следующем году", - подытожил Даймон.

Даймон сравнил сегодняшнюю ситуацию с 1970-ми годами и пренебрежительно отозвался о влиянии дальнейшего повышения ставок. Рэй Далио поддержал коллегу заявив, что его прогноз развития мировой экономики в 2024 году является "пессимистичным", сославшись на ряд рисков, таких как высокий уровень государственного долга, конфликты и беспорядки.