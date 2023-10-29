В Египте заявили о влиянии конфликта в Израиле на рынок нефти

Бывший министр иностранных дел Египта Набил Фахми заявил, что палестино-израильский конфликт может негативно повлиять на нефтяной рынок. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Фахми подчеркнул, что любое расширенное геополитическое потрясение влияет на стратегические товары - например, на нефть или газ. "Так что может ли он [палестино-израильский конфликт] повлиять? Вероятно", - допустил экс-глава МИД Египта.

Дипломат добавил, что кризис уже отразился на газовом рынке. Так, объем топлива, которое доставляют из израильских источников в Египет для перевода в СПГ с целью отправки в Европу, уже снизился.

В том же интервью Фахми допустил расширение конфликта в Израиле. По его мнению, к кризису могут присоединиться новые стороны.