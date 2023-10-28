Крупные китайские компании стали меньше зарабатывать

Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-сентябре уменьшилась на 9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года - до 5,412 трлн юаней, сообщило Государственное статистическое управление, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

К крупным ГСУ относит промпредприятия с годовой выручкой свыше 20 млн юаней ($2,79 млн).

Прибыль государственных промпредприятий сократилась на 11,5%, частных компаний - на 3,2%.

Однако в сентябре совокупная прибыль крупных промышленных компаний КНР повысилась на 11,9%.

"Рыночный спрос продолжал улучшаться, а промышленное производство стабильно росло", - заявил официальный представитель ГСУ Юй Вэйнъин, слова которого приводятся в сообщении. Он отметил, что восстановление цен на промышленную продукцию привело к увеличению доходов компаний.