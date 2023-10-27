Самый короткий способ доставки нефти и газа из Центральной Азии в Европу будет именно через Зангезурский коридор.

Как передает в пятницу передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества Асаф Гаджиев.

"Транспортные коридоры между Востоком и Западом, а также между Севером и Югом проходят именно через Азербайджан, что превращает страну в важнейшее государство. Если сюда мы добавим открытие Зангезурского коридора, то Азербайджан станет крайне важным государством между Востоком и Западом. В настоящее время обсуждается большое количество проектов. Например, транспортировка нефти и газа из Центральной Азии в Европу, и самый короткий способ доставки будет именно через Зангезурский коридор", - сказал он.

Отметим, что предложенный Азербайджаном проект Зангезурского коридора направлен на установление транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской АР, проходящего через территорию Армении. Этот маршрут обладает большим потенциалом и мог бы стать одним из продолжений проекта "Один пояс - один путь", а также частью коридора Север-Юг.