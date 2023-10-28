Энергетическая политика, реализуемая и развиваемая Президентом Азербайджана, стала важной составляющей мировой энергетической безопасности. Сегодня мы являемся свидетелями того, как благодаря Азербайджану Европа смогла диверсифицировать поставки энергоресурсов. Реализация таких масштабных проектов как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, TANAP и TAP позволила Азербайджану нарастить свое влияние на европейском континенте. Теперь Азербайджан делает ставку на развитие альтернативных источников энергии, используя свое выгодное природно-географическое положение и климат. Открытие Гарадагской солнечной электростанции подтверждает, что в этом направлении наблюдается положительная динамика и Азербайджан уверенно движется к "зеленой" повестке дня.

Об этом в интервью Day.Az заявил итальянский политолог, старший аналитик Geopolitica.info Сальваторе Сантанджело.

Наш собеседник отметил ряд преимуществ возобновляемых источников энергии, прежде всего, они экологически чистые и не загрязняют окружающую среду.

"Интерес крупнейшей энергетической компании ОАЭ и финансовые инвестиции в крупные проекты связаны с установившейся в Азербайджане политической стабильностью и созданной благоприятной инвестиционной средой. Открытие Гарадагской солнечной электростанции снизит внутренний спрос на природный газ в Азербайджане. В результате Азербайджан сможет нарастить экспорт газа и увеличатся его финансовые возможности. Это выгодно и Европе, которая ввиду продолжающейся войны в Украине нуждается в дополнительных объемах энергоресурсов. Словом, значение Гарадагской солнечной электростанции очень велико", - заключил Сальваторе Сантанджело.

Напомним, 26 октября состоялась церемония официального открытия Гарадагской солнечной электростанции мощностью 230 МВт. В церемонии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Гарадагская солнечная электростанция - крупнейшая солнечная электростанция в Каспийском регионе и СНГ. Станция построена за счет иностранных инвестиций на сумму 262 миллиона долларов США. Это первая солнечная электростанция промышленного масштаба, построенная в нашей стране с привлечением иностранных инвестиций.

На станции будет производиться 500 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год, что позволит экономить 110 миллионов кубометров природного газа. В то же время выбросы углекислого газа сократятся на 200 тысяч тонн. На электростанции, занимающей территорию площадью 550 гектаров, установлено 570 тысяч солнечных панелей. Для подключения этой станции к сети была построена подстанция мощностью 330 киловольт.

Абдул Керимханов