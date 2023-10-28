Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
По итогам этой недели официальный курс азербайджанского маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
16 октября
|
1,7
|
23 октября
|
1,7
|
17 октября
|
1,7
|
24 октября
|
1,7
|
18 октября
|
1,7
|
25 октября
|
1,7
|
19 октября
|
1,7
|
26 октября
|
1,7
|
20 октября
|
1,7
|
27 октября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам этой недели официальный курс маната по отношению к евро повысился на 0,0014 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0074 маната и составил 1,8011 маната за евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
16 октября
|
1,7893
|
23 октября
|
1.7979
|
17 октября
|
1,7931
|
24 октября
|
1.8157
|
18 октября
|
1,7978
|
25 октября
|
1.8028
|
19 октября
|
1,7907
|
26 октября
|
1.7928
|
20 октября
|
1,7978
|
27 октября
|
1.7965
|
Средний курс за неделю
|
1,7937
|
Средний курс за неделю
|
1.8011
На этой неделе официальный курс маната по отношению к российскому рублю понизился на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс повысился на 0,0006 маната и составил 0,0180 маната за рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
16 октября
|
0,0174
|
23 октября
|
0.0178
|
17 октября
|
0,0174
|
24 октября
|
0.0181
|
18 октября
|
0,0174
|
25 октября
|
0.0183
|
19 октября
|
0,0175
|
26 октября
|
0.0182
|
20 октября
|
0,0175
|
27 октября
|
0.0180
|
Средний курс за неделю
|
0,0174
|
Средний курс за неделю
|
0.0180
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире повысился на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс понизился на 0,0004 маната и составил 0,0604 маната за лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
16 октября
|
0,0611
|
23 октября
|
0.0606
|
17 октября
|
0,0609
|
24 октября
|
0.0605
|
18 октября
|
0,0608
|
25 октября
|
0.0604
|
19 октября
|
0,0607
|
26 октября
|
0.0604
|
20 октября
|
0,0607
|
27 октября
|
0.0603
|
Средний курс за неделю
|
0,0608
|
Средний курс за неделю
|
0.0604
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