В Японии заявили, что G7 не хочет создать новый экономический порядок

Входящие в G7 страны (Франция, США, Великобритания, Германия, Япония, Италия и Канада) не намерены выстраивать новый международный экономический порядок и исключать из него какие-либо страны. Об этом на открытии встречи министров торговли государств "группы семи" заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По его словам, G7 намерена развивать сотрудничество с партнерами, в том числе и со странами, не входящими в неформальный клуб.

"На каждой нашей встрече я подчеркиваю, что мы не намерены выстраивать новый порядок, чтобы исключить из него какие-либо страны с целью обеспечения экономической безопасности, но стремимся к взаимодействию с надежными партнерами. Эта форма мышления не изменилась", - Нисимура сказал во вступительной речи.

Он подчеркнул, что для расширения сотрудничества на информационную сессию форума были приглашены представители стран, не входящих в G7: Австралии, Чили, Индии, Индонезии и Кении, а также международных организаций: Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирной торговой организации (ВТО) и Института экономических исследований для АСЕАН и Восточной Азии.

Форум министров торговли стран G7 под председательством Японии проходит с 28 по 29 октября в японской префектуре Осака. А с 7 по 8 ноября в Токио состоится встреча глав МИД "группы семи".