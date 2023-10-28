Бакинский порт способствует развитию региональных связей по Среднему коридору

Бакинский порт активно поддерживает развитие торговли, логистики и цепочек поставок, способствуя развитию региональных связей по Среднему коридору, эффективно соединяющему Азию и Европу.

Как передает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал главный операционный директор Бакинского порта Юджин Сеа (Eugene Seah) в ходе поездки на терминал "Алят" в рамках 42-го заседания Генассамблеи BSEC-URTA в Баку.

"Эта стратегическая роль способствует развитию эффективных и рентабельных транспортных возможностей, стимулируя развитие торговли и связей по всей Евразии. Порт также уделяет большое внимание экологической устойчивости, стремясь минимизировать воздействие на окружающую среду за счет применения экологически чистых методов, использования возобновляемых источников энергии и ответственного управления ресурсами", - подчеркнул он.

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