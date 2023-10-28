Бакинский порт поставил перед собой амбициозную цель
Бакинский порт стремится создать порт мирового класса, стратегически расположенный в самом сердце Евразии и служащий жизненно важным звеном, соединяющим Азию и Европу.
Как передает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал главный операционный директор Бакинского порта Юджин Сеа (Eugene Seah) в ходе поездки на терминал "Алят" в рамках 42-го заседания Генассамблеи BSEC-URTA в Баку.
По его словам, это достигается за счет предоставления широкого спектра дополнительных услуг.
"Главная цель Бакинского порта - развитие и эксплуатация портового комплекса, который является примером мирового совершенства. Это подразумевает многогранный подход к предоставлению услуг", - подчеркнул он.
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