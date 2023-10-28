Иран готов улучшить торговые и транспортные связи с Азербайджаном

Иран готов к обсуждениям с Азербайджаном относительно улучшения торговли и транспортных связей между двумя странами.

Как передает Day.Az, об этом, отвечая в субботу на вопрос Trend, сказал директор отдела международных перевозок Торгово-промышленной, горнодобывающий и сельскохозяйственной палаты Ирана (ICCIMA) Бехнам Фарамарзиан.

"Иран готов вести диалог с Азербайджаном относительно улучшения торговли и транспортных связей между двумя странами, включая использование портов и других инфраструктурных объектов, а также облегчение процессов на границах и другие аспекты", - сказал он.

Фарамарзиан отметил, что есть множество областей в частном секторе, где две страны могут сотрудничать.

"Уверен, что если мы будем работать вместе, государственный сектор будет готов содействовать частному сектору в улучшении его работы и в развитии взаимовыгодного сотрудничества, инвестиций", - сказал он.

Отметим, что согласно статистике Таможенного управления Ирана, за 5 месяцев текущего иранского года (21 марта - 22 августа 2023 года) ненефтяной товарооборот Ирана с Азербайджаном составил 323 тыс. тонн на сумму около 207 миллионов долларов. За 5 месяцев товарооборот Ирана с Азербайджаном снизился на 33,5 процента в стоимостном выражении и увеличился на 1,9 процента в количественном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.