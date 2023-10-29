В чешской компании рассказали о новых проектах в Азербайджане

Общий объем инвестиций в строительство солнечной электростанции мощностью до 500 МВт в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана, а также инфраструктуры для дальнейшего экспорта в Турцию составляет 500 миллионов долларов.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend генеральный директор компании "A-Z Czech Engineering" Милан Павличек.

По его словам, компания давно следит за изменениями в энергетической сфере Азербайджана и на основе этого намерена активно реализовывать новые проекты в стране.

"Подписанный меморандум показывает, что мы намерены развивать энергетический потенциал Нахчывана, а также планируем поделиться своим опытом в других направлениях энергетической сферы", - добавил Павличек.

Отметим, что 29 сентября директор Агентства по возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики Азербайджана Джавид Абдуллаев и генеральный директор компании "A-Z Czech Engineering" подписали меморандум о взаимопонимании в сфере возобновляемых источников энергии.

В рамках меморандума планируется строительство солнечной электростанции мощностью 500 МВт и энергетической инфраструктуры в Нахчыванской АР Азербайджана.